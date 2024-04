Gatto scuoiato vivo nell'Alessandrino, è il secondo in pochi mesi. L'Aidaa: «Potrebbe essere opera di un sadico»

Ennesimo episodio di violenza sugli animali, questa volta a Sale, in provincia di Alessandria. A farne le spese un gatto, scuoiato vivo e deceduto poco dopo. Trovato per strada, è stato soccorso e trasportato alla clinica veterinaria di Serravalle Scrivia, dove poi è morto. Si tratta del secondo caso in pochi mesi.

L'appello dell'Aidaa

Non è chiaro al momento se si sia trattato di un'aggressione da parte di un altro animale e di opera dell'uomo e l'Aidaa (Associazione italiana difesa animali ed ambente) oggi - come fatto sapere in una nota - ha inviato una denuncia alla Procura, al momento contro ignoti. «Chiediamo di indagare su quanto accaduto per precisare i contorni della vicenda - spiega Lorenzo Croce, portavoce dell'associazione -.

Non possiamo dimenticare quanto accaduto quasi sei mesi fa ad Angri (Salerno), dove fu trovato scuoiato vivo il povero Leone, morto dopo quattro giorni di atroci sofferenze. Abbiamo il terrore si possa trattare di un gesto di un sadico, ma se dovesse emergere che effettivamente si tratta dell'aggressione di un cane non avremo pace fin quando non individueremo e porteremo alla sbarra il proprietario. Lasciando libero l'animale, avrebbe la responsabilità di quanto accaduto».

Le parole del sindaco

«Tutta la comunità salese è indignata - fa sapere al telefono il sindaco Lazzarina Arzani -. Bisogna fare chiarezza su quanto accaduto, andare a fondo affinché episodi del genere non si ripetano. Spero le telecamere presenti in paese siano utili a individuare il o i responsabili».