Uomo di 89 anni uccide la moglie soffocandola

Un uomo di 89 anni ha ucciso la moglie di 87 anni nella loro casa di Montijo, Portogallo. Il delitto, come riporta la stampa locale, è avvenuto in Rua Antão Vasques, nella zona rurale di Jardia.

L'allarme è stato dato ai vigili del fuoco ed è stato quando una pattuglia della GNR in transito nella zona si è imbattuta nel movimento di un'ambulanza, quando i militari hanno deciso di accertarsi di cosa stesse accadendo.

L'uomo, 89 anni, ha confessato il delitto ai militari ed è stato arrestato sul posto dalla Polizia giudiziaria di Setúbal, che indagherà sul delitto.



La donna è morta in casa asfissiata con una cintura. Ignoti i moventi del delitto. In passato non ci sono state denunce o procedimenti per violenza domestica contro l'uomo.