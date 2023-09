Ha afferrato il coltello quando la moglie aveva già riposto il suo e l’ha colpita mentre la donna era a mani nude. Ha detto di non essersi reso conto di quello che stava facendo Marco Aiello, l’idraulico 39enne, finito dietro in carcere con l’accusa di omicidio volontario con dolo d’impeto per aver accoltellato e ucciso Maria Rosa Troisi all’interno della loro villetta in via Flavio Gioia in località Lido Lago a Battipaglia. Ieri, davanti al gip, l’indagato che venerdì mattina ha provato a togliersi la vita, ha sostenuto l’interrogatorio di garanzia. Assistito dall’avvocato Leopoldo Suprani, Aiello ha ribadito la stessa versione dei fatti già resa nell’immediatezza del delitto.

In circa sessanta minuti di interrogatorio, l’indagato ha ripercorso le concitate fasi di quel. Ha ribadito di aver chiamato lui iquando la moglie, afferrando un coltello da cucina, lo avrebbe minacciato di morte e ha confermato nuovamente anche il movente: la gelosia da cui ormai era ossessionato dopo aver scoperto, a suo dire, che la madre dei suoi figli lo tradiva. E proprio aiva costantemente il pensiero diche, ieri mattina, prima dell’interrogatorio e in evidente stato di, ha chiesto all’avvocato notizie dei suoi figli, due bambini di 8 e 10 anni affidati per il momento ai nonni paterni. Toccherà ora agli inquirenti, anche sulla base dei risultati dellarichiesta dall’avvocato e in base a quanto emergerà dall’esame autoptico, vagliare la

APPROFONDIMENTI Fornisce le generalità del fratello durante un controllo, 30enne in manette Salerno, detenuto con problemi psichici prende a calci e pugli ispettore della penitenziaria. Del Sorvo (Uspp): più attenzione sanitaria per questi soggetti Salerno, la denuncia di Pessolano: il belvedere di via Croce è nel degrado

La versione resa dall’uomo potrebbe infatti non convincere fino in fondo il sostituto procuratore Licia Vivaldi, titolare del fascicolo: perché quella mattina, prima di uccidere la moglie, Aiello ha portato i bambini a casa dei nonni? E quella telefonata al 112 per chiedere aiuto è stata fatta davvero prima del delitto? Sono tanti i nodi da sciogliere e la dinamica del delitto ancora non appare chiara. Aiello, intanto, resta sotto osservazione a causa delle precarie condizioni psichiatriche: venerdì mattina il 39enne ha provato a togliersi la vita tagliandosi la gola con un coccio di porcellana del bagno della cella d’isolamento. Una modalità, quella con la quale aveva deciso di farla finita, che ricalca lo stesso modo in cui mercoledì mattina ha ucciso la moglie.

Il taglio che l’idraulico si è provocato alla gola era, però, poco profondo e non ha intaccato alcun organo vitale. Aiello è stato soccorso dagli agenti della polizia penitenziaria che lo controllavano a vista e lo, medicato all’ospedale San Leonardo poi è tornato in cella.