Città della Scienza: Maria De Lillo protagonista di “L’Impresa è Donna”

Maria De Lillo, ceo di Dielle Dielle Industrial Automation, lunedì 15 aprile sarà protagonista di “L’Impresa è Donna, Napoli” a Città della Scienza.



De Lillo rappresenta l'archetipo di una straordinaria donna e imprenditrice, il cui cammino è segnato da determinazione, innovazione e una profonda sensibilità sociale. Sotto la guida sapiente di Maria e del fratello Andrea, l'azienda familiare ha vissuto un'espansione senza precedenti, dal 2016 ad oggi.



Attraverso la creazione di PLC-City, piattaforma di vendita online che semplifica l'accesso ai prodotti di automazione per clienti e fornitori in tutto il mondo, Dielle ha raggiunto la vetta come azienda leader nel settore dell'automazione.

Tra gli obiettivi aziendali di Maria De Lillo, vi è la promozione del talento giovanile e femminile, oltre alla valorizzazione delle soft skills e delle capacità di ciascun individuo.



Riconosciuta come “Donna d'Eccellenza”, Maria De Lillo si distingue per il suo impegno anche al di fuori dell'azienda, contribuendo con passione a progetti culturali e sociali che arricchiscono le comunità del territorio.

La sua dedizione è un faro di ispirazione per tutte le donne che desiderano perseguire i propri sogni imprenditoriali e contribuire al cambiamento nel mondo