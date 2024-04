Comicon 2024, in anteprima la cover di Topolino ambientata a Napoli

Su Topolino torna Casty! Il grande autore Disney Andrea Castellan, in occasione di Napoli Comicon 2024 – di scena dal 25 al 28 aprile – firma il nuovo, attesissimo capitolo del Ciclo di Atlantide, nella doppia veste di sceneggiatore e disegnatore. La prima parte della storia sarà presente all’interno del numero 3570, disponibile in edicola, fumetteria, su Panini.it a partire da mercoledì 24 aprile.

E per lo stesso numero Casty ha realizzato un copertina da collezione, impreziosita dai colori di Mario Perrotta e da uno speciale effetto iridescente rainbow: una perla per collezionisti che vede Topolino, Minni e Pluto immortalati in una “foto ricordo” con uno degli scorci più famosi del mondo. Questa variant cover sarà disponibile in esclusiva al Comicon (e in edicola e fumetteria dal 1 maggio).

Con Topolino e la Spectralia Antartica Casty riprende alcune delle tematiche a lui care, portando i lettori alla ricerca di Atlantide, il continente perduto, insieme a Topolino, Pippo e all’archeologa ed esploratrice Eurasia Tost. La storia – disegnata e sceneggiata da Casty per le chine di Michela Frare e i colori di Manuel Giarolli – dà dunque il via all’imperdibile nuovo capitolo del “ciclo atlantideo”, iniziato nel lontano 2005.

Un’avventura ricca di tensione e colpi di scena, tra paesaggi abbaglianti e spettacolari, perfettamente fruibile a prescindere dalle ricerche che Topolino & Co. hanno già condotto in passato. Eurasia Tost, detta “Euri” è la coraggiosa archeologa nata dalla creatività di Casty e Giorgio Cavazzano.

«Eurasia è uno dei personaggi delle mie storie a cui sono più affezionato. È intraprendente, curiosa, forte e coraggiosa e rispecchia un modello femminile che, vent'anni fa, mancava nella banda di Topolinia. Trovo che con Topolino e Pippo si completino a vicenda ed è un vero piacere metterli insieme e vedere come interagiscono tra loro», commenta Casty a proposito di questo personaggio amato e sempre attuale. Da sceneggiatore avventuroso ad autore unico di thriller classici, Casty ha segnato gli ultimi vent’anni di fumetto Disney, in bilico fra la modernità e la tradizione di Floyd Gottfredson e Romano Scarpa. Dedicandosi soprattutto a Topolino, lo ha reso protagonista di avventure dai toni più vari: mistero, sottili inquietudini, umorismo bonario.