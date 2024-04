La tv “Napoletani nel mondo” lancia nuovi format

“Napoletani nel mondo” è una tv hbbTv in onda sul digitale terrestre nazionale ai canali 68, 209 e 268 che raccoglie circa 300mila utenti al mese e che è in netta espansione grazie anche a questa nuova tecnologia: Hybrid Broadcast Broadband TV. Si tratta di una piattaforma ibrida e aperta che consente agli utenti di accedere a contenuti di diversa natura senza che ci sia bisogno di cambiare mezzo.

Tante le trasmissioni, i format e le rubriche nate recentemente o che stanno per venire alla luce sull’emittente partenopea. Tra queste c’è “Le voci di Napoli” che curerà il giornalista napoletano Diego Paura: «Il nostro obiettivo sarà quello di segnalare i talenti musicali partenopei, individuando giovani fenomeni e geniali interpreti.

Sono felice di partecipare a questo progetto televisivo».

In questi giorni, al via anche “Frammenti di Napoli”, la rubrica condotta dalla giornalista Magda Mancuso su arte e curiosità tra i vicoli del centro storico. Inoltre, in preparazione, come ha spiegato il direttore artistico del gruppo Luigi Rubiconti, il “Napoletani nel mondo festival”, una rassegna canora che porterà nel mondo gli artisti emergenti della Campania. “Napoletana comunicazioni” è la giovane società guidata da Francesca Autiero, che edita Napoletani nel mondo.