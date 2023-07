Winx Club - La Magia dell'Italia, a Giffoni la mini serie che mostra al mondo la magia dell'Italia

Sono le fate più famose e amate della TV e ora le Winx, nate dal talento di Iginio Straffi e conosciute in tutto il mondo, diventano anche messaggere delle bellezze dell'Italia all'estero.

È stata presentata a Giffoni Film Festival, Winx Club - La Magia dell'Italia, la mini serie inedita realizzata dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con Rainbow. Si tratta di otto episodi, in cui le fatine sono le protagoniste, che saranno diffusi all'estero attraverso la rete di ambasciate, consolati e istituti italiani di cultura.

Un viaggio speciale doppiato in nove lingue (italiano, inglese, spagnolo, francese, portoghese, vietnamita, coreano, mandarino e giapponese), che nasce con l'obiettivo di far conoscere all'estero alcune località insolite d'Italia, dove si concretizza in forme rare l'incontro tra bellezza, storia e cultura.

La serie animata si inserisce nell'ambito delle iniziative di promozione integrata dell'Italia prodotte dal ministero ed è stata pensata per raccontare il nostro Paese e i suoi territori meno noti al grande pubblico internazionale, la loro grande ricchezza storica, culturale e naturalistica, con delle testimonial e con un linguaggio vicini in particolare ai più giovani.

A Giffoni i giurati della sezione Elements +6 hanno ammirato in anteprima un estratto della serie, partecipando ad un quiz sui luoghi visitati dalle fatine Bloom, Stella, Flora, Musa, Aisha e Tecna in questa nuova avventura.