Al Giffoni Multimedia Valley il via ai casting per “Vita” di Giovannesi

Domenica 10 dicembre, dalle 12.00 alle 18.00, la Multimedia Valley riapre le porte a una nuova grande occasione per aspiranti attori.

A vent’anni dalla vittoria del “Premio Strega”, il romanzo “Vita” di Melania Mazzucco diventa un film per il cinema diretto dal regista Claudio Giovannesi, già autore de “La Paranza dei Bambini”.

VITA è prodotto dalla prestigiosa casa di produzione cinematografica Indiana e verrà girato nel 2024.

La partecipazione al casting è gratuita e destinata esclusivamente a ragazzi e ragazze campane dagli 11 ai 19 anni per i ruoli di protagonisti.

Per chi è interessato basterà presentarsi al casting senza prenotazione a partire dalle ore 12.00 e, non oltre, le ore 17.00 di domenica 10 Dicembre c/o la struttura del Giffoni Film Festival

I minori devono essere accompagnati da almeno 1 genitore. Non sono richieste abilità specifiche.