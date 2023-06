Napoli, duemila richieste in 24 ore per partecipare al musical di «Mare fuori»

Il musical di Mare Fuori, la serie del momento che narra le vicende dei ragazzi del carcere minorile di Nisida, debutterà a dicembre al teatro Augusteo di Napoli.

Il direttore, l'attore e regista, Alessandro Siani ha ricevuto più di duemila richieste per partecipare ai casting a teatro in poco più di 24 ore, all’indomani delle aperture delle candidature per la selezione di cantanti, attori e ballerini per la nuova trasposizione teatrale della fortunata serie tv Rai-Picomedia.

Al momento non saranno più accettate altre candidature, ma, dato l'enorme numero di richieste, si aprirà un’altra data di casting a settembre.

Le persone selezionate per il provino con il regista, che si svolgerà il prossimo 19 giugno al Teatro Brancaccio di Roma, a partire dalle 10.30, saranno chiamate attraverso i contatti lasciati nella mail.

Si prega di non presentarsi al Brancaccio se non ufficialmente convocati.