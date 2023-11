Napoli, al via «Manager per un Giorno»: studenti come leader d'azienda

«Parte Manager per un giorno, l’iniziativa promossa da Manageritalia Campania in collaborazione con l’Università degli studi di Napoli Federico II. Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere la cultura manageriale d’impresa verso le nuove generazioni di studenti universitari campani attraverso il loro coinvolgimento in momenti formativi ed esperienziali all’interno di diversi contesti aziendali.

Gli studenti, già precedentemente selezionati attraverso un bando predisposto dall’Ufficio Orientamento dell’Università Federico II, avranno la possibilità vivere una giornata da Manager e comprendere le problematiche tipiche dei ruoli manageriali attraverso l’affiancamento ad uno dei manager associati a Manageritalia Campania.

Il Kick off day presso la sede di Manageritalia Campania, ha visto la partecipazione dei Managers associati, dei Responsabili dell’ufficio Orientamento e della Radio dell’Ateneo Federiciano edegli studenti dell’Università Federico II che hanno superato la selezione e che prenderanno parte alle prossime Mentoring Experience in azienda.

«Lo scopo dell’iniziativa è quello di far vivere un’esperienza formativa esclusiva che va al di là del tradizionale percorso universitario che si svolge nelle aule o attraverso la partecipazione a stage curriculari, proiettando gli studentiall’interno di contesti organizzativi di diversa complessità, a stretto contatto con i decision makers, per far toccare loro da vicino funzioni e responsabilità di un manager», ha dichiarato Luca Genovese, Responsabile Campania Manageritalia Executive Professional e Consigliere Direttivo Manageritalia Campania.

Si tratta di una unconventional experience - prosegue Genovese – attraverso la quale gli studenti avranno l’opportunità di comprendere le proprie vocazioni ed attitudini e definire il proprio piano di sviluppo delle competenze (“hard” e “soft”) sulle quali investire nell’ambito dei relativi percorsi di studio e carriera».

«Manageritalia vuole contribuire, insieme alle istituzioni politiche e alle organizzazioni economiche, sociali e culturali, alla crescita economica e al progresso sociale del paese. Nel perseguire questo scopo, porta avanti, da anni, non solo in Campania ma su tutto il territorio nazionale, progetti come questo con lo scopo di fornire degli input, degli stimoli a delle riflessioni più consapevoli degli studenti, i quali rappresentano il futuro del nostro Paese», conclude Federica Cordova, Vicepresidente Manageritalia Campania e Project Leader Territoriale Gruppo Conoscenza.

Già nei prossimi giorni, gli studenti della Federico II saranno coinvolti nelle prime mentoring experiences in ambito manageriale per proseguire successivamente come protagonisti dell’omonimo format radiofonico sviluppato in collaborazione con Radio F2 Lab, la Radio degli Studenti della Federico II di Napoli, nell’ambito del quale saranno chiamati a condividere le proprie esperienze, testimonianze ed aspettative sul futuro.