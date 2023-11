Napoli: lunedì a Portici la presentazione del nuovo progetto sociale «Energia da Nutrire»

Non solo un libro, ma un vero e proprio progetto sociale per il benessere partendo dalla sana nutrizione: questo il senso di ‘Energia da Nutrire-Il tuo percorso verso il Benessere’ di Maria Luisa Conza,che viene presentato lunedì 4 dicembre 2023, alle ore 10.30 presso la Sala Cinese del Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II, presso la Reggia di Portici.

Con l’autrice, specialista in Nutrizione e responsabile R&D Antur, intervengono Lucia Fortini assessore alle Politiche Sociali e alla Scuola della Regione Campania; Vincenzo Cuomo, sindaco di Portici;

Melicia Comberiati, segretario Cisl Napoli con delega a Sicurezza e Salute; Claudio Rodolfi Salerno, presidente Istituto per la Diffusione delle Scienze Naturali; Raffaella Ruocco, welfare manager di Prodos Cooperativa Sociale. Modera Francesco Bellofatto.

«Quest’opera, che unisce rigore scientifico e passione per il cibo – spiega Maria Luisa Conza – mostra come la nutrizione intelligente può essere la chiave per un benessere personale e collettivo sostenibile». L’incontro sarà preceduto da un percorso sensoriale tra i cibi – illustrati nel libro – preparati dallo chef Gabriele Martinelli