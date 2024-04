Sorrento, una mostra per i 90 anni di Sophia Loren: «Da Marina Grande al mondo»

In occasione del 90° compleanno dell'iconica attrice italiana Sophia Loren, la città di Sorrento si prepara ad accogliere un evento straordinario che celebra la sua vita e il suo legame profondo con questa splendida località costiera.

L'Associazione Piacere Sorrento, in collaborazione con la Galleria di Raffaele Celentano, LABout by Stylo Project, About Sorrento e con il prezioso sostegno dell'English Inn ed il patrocinio del Comune di Sorrento, è lieta di presentare una straordinaria mostra fotografica dedicata a Sofia Loren.

La mostra, che inaugura sabato 27 aprile alle 19 si terrà nel suggestivo Vicolo II Fuoro, il vicolo più stretto di Sorrento, che conduce verso il caratteristico borgo marinaro di Marina Grande, un luogo che è stato set del film con Vittorio De Sica «Pane Amore e…» di particolare importanza per la crescita dell'indimenticabile diva del cinema italiano.

L’iniziativa è la prima attività del progetto «Ars Fuoro» della associazione “Piacere Sorrento” che ha l’obiettivo di salvaguardare la destinazione artigianale e le botteghe storiche del quadrilatero di Via Fuoro, Via San Nicola, Vico II Fuore e Vico III Fuoro.

Attraversando il vicolo i visitatori avranno l'opportunità di immergersi nella vita e nella carriera di Sophia Loren attraverso la collezione che il fotografo Raffaele Celentano ha raccolto negli anni e che offre uno sguardo unico e intimo sulla vita dell'attrice, catturando momenti preziosi e indimenticabili che hanno definito la sua leggendaria carriera nel cinema e oltre.

La mostra rappresenta un omaggio non solo a Sophia Loren, ma anche alla città di Sorrento, che ha giocato un ruolo significativo nella sua vita e nel suo cuore.