Cosa fare a Napoli nel weekend: ecco tutti gli appuntamenti imperdibili

Gli spettacoli e la musica

«Suoni in Certosa!»: viaggio nella musica dal tardo Medioevo al Barocco

Al via, sabato 9 settembre, la IV edizione di Suoni in Certosa!, la manifestazione che l’Associazione Dissonanzen propone in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania e la Certosa e Museo di San Martino, in due sabati di apertura serale straordinaria, il 9 e il 16 settembre alle 20.30, e domenica 24 alle 11.

Voce e mandolini, un concerto per ricordare Pina Scapolatello

Lo show si ripete: a Barra, alla periferia di Napoli. Nel nome di Pina Scapolatello, tornano sul palco il tenore Pietro Quirino e il quartetto mandolinistico R. Calace per la diciottesia edizione. Dopo lo stop dovuto alla pandemia, il prossimo appuntamento è in programma sabato 9 settembre, alle 20.30, nell'istituto Santa Maria del Pozzo, suore stimmatine, in via Giambattista Vela.

Massa di Somma, lo spettacolo “Napoli: femminile, plurale” di Massimo Piccolo

Andrà in scena l' 8 settembre alle ore 19, lo spettacolo di narrazione “Napoli: femminile, plurale” scritto e diretto da Massimo Piccolo, all’interno della rassegna Apericult nella Villa Comunale Meravilla di Massa di Somma.

I musei, le mostre e le iniziative sociali

Giornata Europea della cultura ebraica a Napoli: visite alla Sinagoga, conferenze e una mostra

Torna l’appuntamento, domenica 10 settembre, con la Giornata Europea della Cultura Ebraica. A Napoli la giornata si aprirà nella Sinagoga di via Cappella Vecchia 31, dove gli ospiti saranno accompagnati alla scoperta della cultura e delle tradizioni ebraiche con le visite guidate alla Sinagoga (alle 10 alle 10.45 e alle 12.15 ingresso libero su prenotazione a napoliebraica@gmail.com), recentemente risistemata con fondi della Regione Campania.

Torna il Banco Dei Desideri un weekend per regalare libri, penne e quaderni a piccoli studenti in difficoltà

Libri, penne e quaderni sono alcuni dei numerosi prodotti che si possono donare ai piccoli studenti dai 3 ai 14 anni che vivono in contesti di difficoltà socio-economica delle periferie delle principali città italiane. Sabato 9 e domenica 10 settembre in oltre 75 città, tra cui Napoli, torna il Banco dei Desideri, l’evento annuale promosso da Mission Bambini in collaborazione con Feltrinelli Librerie.

A Napoli sarà possibile fare acquisti e donazioni presso il “Banco dei Desideri” nei punti vendita di: Via S.

Tommaso D’Aquino 70, Via Cappella Vecchia 3, Piazza Garibaldi (Stazione Centrale) e all’Aeroporto Napoli - Capodichino - Terminal 1 Viale Fulco Ruffo di Calabria.

Città della Scienza, weekend di... “Luce e magia” al museo interattivo

A Città della Scienza il weekend del 9 e 10 settembre attende grandi e bambini con uno spettacolare science show dal titolo “Luce e magia”, per scoprire insieme come si comporta la luce quando attraversa la materia e divertirsi, con pochi e semplici materiali, a riprodurre fantastici esperimenti sulla luce.

Angelo Rizzoli e la «sua» Lacco Ameno, la mostra a Villa Arbusto

Angelo Rizzoli e la "sua" Lacco Ameno in una mostra che verrà inaugurata sabato 9 settembre ai giardini di Villa Arbusto, in un itinerario fotografico che, attraverso una selezione di immagini d’epoca, ripercorre i momenti più significativi del legame che il noto editore e produttore cinematografico Angelo Rizzoli ebbe con Lacco Ameno.

La mostra, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Lacco Ameno nell’ambito della Rassegna “Omaggio ad Angelo Rizzoli”, è curata da Gianluca Castagna con Sintesi Studio e offre al pubblico di visitatori un percorso espositivo che documenta un’epoca irripetibile per Lacco Ameno e l’intera isola d’Ischia.

Capri, la XV edizione del festival di fotografia alla Certosa di San Giacomo

Capri, al via da sabato 9 settembre fino a domenica 15 ottobre, presso la Certosa di San Giacomo, la XV ° edizione del Festival di Fotografia a Capri, a cura di Denis Curti. L’ apertura della mostra fotografica, che ogni anno anima la fine dell’estate caprese, si terrà venerdì 8 settembre alle 19.

Somma Vesuviana, da domani atmosfera medievale con XXXI edizione del Palio

Si inizia oggi – Venerdì 8 Settembre con la Piazza dei Ludi. Piazza Vittorio Emanuele III rivivrà l’atmosfera angioina con giochi di epoca medievale per tutti, con osterie e taverne di epoca medievale e cibo risalente all’epoca del Medioevo.

Sabato 9 Settembre alle ore 18 da Palazzo Torino, partenza del Grande Corteo Storico di epoca Medioevale tra torce, musiche del tempo. Il Corteo attraverserà i tre Rioni Storici di Somma Vesuviana con lo sbandieramento e gli abiti tradizionali. Alle ore 20, in Piazza Vittorio Emanuele III, la Cerimonia di apertura dei giochi con la formula in latino pronunciata dal Magister Nundinarum e la sua Corte.

Domenica 10 Settembre gli otto Rioni gareggeranno in bei sezioni riprendendo le competizioni di un tempo come il tiro alla fune, la corsa con i sacchi, la corsa con i cerchi e altri ancora. Tutti gli atleti indosseranno i colori del proprio Rione.

Bufala Fest, apertura del villaggio in piazza Municipio a Napoli

Inaugurato giovedì 7 settembre 2023, alle ore 12:00, il villaggio di Bufala Fest, la kermesse enogastronomica, giunta alla VII edizione, in programma dal 7 all’11 settembre 2023, a Napoli, in Piazza Municipio, oggetto di un recente e suggestivo restyling urbanistico, a pochi passi dai principali luoghi di interesse della città, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le peculiarità dell'intera filiera bufalina, legata al successo della mozzarella ma che può dare di più con il sapore e le proprietà della sua carne.