Cosa fare nel weekend a Napoli: tutti gli eventi da non perdere dal 1 al 3 marzo

Teatro

«Una Bella addormentata e tre porcellini» in scena teatro dei piccoli

Sabato 2 marzo (ore 11), con «La bella addormentata» uno spettacolo prodotto Proscenio teatro, scritto e diretto da Marco Renzi e si prosegue, domenica 3 marzo (ore 11), con «I tre porcellini» scritto ed interpretato da Daniele Debernardi per la compagnia teatro dell’Erba Matta. Spettacoli divertenti, adatti ad un pubblico di ogni età (a partire dai bimbi di 3 anni per il primo e di 5 anni per il secondo), entrambi proposti nella stagione programmata da Casa del contemporaneo/Le Nuvole, I Teatrini e Progetto sonora, in collaborazione con il comune di Napoli e la direzione della Mostra d'oltremare.

«Il Piccolo Principe» al Palapartenope

Dopo il successo delle tappe di Roma, Ravenna e Torino, lo spettacolo dei record «Il Piccolo Principe» approda al Palapartenope di Napoli da venerdì 1° a domenica 3 marzo. Lo show firmato Razmataz Live è una rappresentazione unica nel suo genere, che si snoda attraverso gli innumerevoli linguaggi che la narrazione, la musica, il canto, la scenografia e, più in generale, la performance offrono.

Teatro Trianon Viviani: una settimana spettacolare, tra comicità, musica e jazz

venerdì 1° marzo, alle 21.00, Dario Sansone, frontman dei Foja, debutterà con il suo ensemble nel concerto teatrale «Santo Sud». Infine, sabato 2, alle 21.00, e domenica 3 marzo, alle 18.00, Maria Angela e Marianna Robustelli racconteranno in musica, con «Blues velvet. As Neapolitan jazz dream», la storia e i sogni di due sorelle figlie dell’emigrazione partenopea in America.

Ecco «My fair lady» con Serena Autieri

«My fair lady», la favola più rappresentata e premiata al mondo, torna finalmente in Italia al teatro Augusteo con Serena Autieri protagonista, da venerdì 1 a domenica 10 marzo, grazie alla produzione Rely di Enrico Griselli. Da sempre considerato il musical perfetto, «My Fair Lady» con le sue melodie universali, le tematiche attuali e le sognanti ambientazioni londinesi di inizio secolo, conquista da settant’anni i teatri di tutto il mondo.

Musica

Francesco Di Bella in concerto per «Napoli Unplugged»

Oggi, venerdì 1° marzo alle ore 21 si terrà il concerto di Francesco Di Bella all'audiorium Porta del Parco di Bagnoli, in occasione dell'ultimo appuntamento della rassegna «Napoli Unplugged».

La rassegna musicale primaverile del conservatorio

Prenderà il via oggi, venerdì 1° marzo, l’edizione 2024 della rassegna «I concerti del Conservatorio», storica iniziativa del San Pietro a Majella che anche quest’anno animerà la Sala Scarlatti, proponendo un calendario di 23 spettacoli, tutti ad ingresso gratuito.

«A più voci», la V edizione della Fondazione Pietà de' Turchini

Venerdì 1° e sabato 2 marzo, nell’ambito della stagione «Frequenze inaudite», parte la V edizione di «A più voci», rassegna polifonica curata dalla Fondazione Pietà de’ Turchini, con la consulenza artistica di Salvatore Murru.

Tre concerti in 2 giorni dedicati alla musica corale, con l’obiettivo di valorizzare il repertorio polifonico, attraverso un programma che mette insieme realtà artistiche di diversa provenienza e identità. Protagonisti della rassegna sono, venerdì 1° marzo, l’Ensemble Vocale di Napoli diretto da Antonio Spagnolo, con «O Somma Luce»; sabato 2 marzo, il CorAle Femminile Aureliano diretto da Piera Lanciani, con «Sante e Sirene»; Il Coro Musicanova diretto da Fabrizio Barchi, con La polifonia vocale dal XVII al XXI secolo.

Ad accogliere i concerti sarà la Chiesa di Santa Maria Incoronatella alla Pietà dei Turchini, grazie alla collaborazione consolidata ormai da diversi anni. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Eventi

«Pensare la città», secondo appuntamento del progetto

Il progetto realizzato dall’associazione Vivoanapoli, insieme alla Fondazione Guida alla Cultura, nasce dall’esigenza di porre l’attenzione su tematiche sensibili che, attraverso il confronto pubblico, verranno dibattute con l’intento di coniugare idee, proposte per operare e adoperarsi nell’ottica dello sviluppo di politiche sostenibili nell’area urbana.

Il secondo incontro intitolato «La città desiderata: Napoli nel pensiero, nell’immaginario, nella realtà» si terrà venerdì 1 marzo alle ore 17.30 alla Fondazione Premio Napoli a Palazzo Reale.

Franco Trentalance a Napoli presenta «Second life»

Sarà presentato sabato 2 marzo, a partire dalle ore 16:30, presso la libreria Colonnese, (via San Pietro a Majella, 32/33) Second life. L'arte di reinventarsi di Franco Trentalance ed. Ultra. All’arte e al coraggio di reinventarsi è dedicato questo libro: non un semplice manuale, ma un percorso guidato che partendo dalle esperienze degli autori insegna a prendere in mano la propria vita, ponendosi le domande giuste su chi siamo e cosa vogliamo.

«Il Sabato della Fotografia» presenta il lavoro della fotografa Sofiya Chotyrbok

Torna «Il Sabato della Fotografia», il consueto appuntamento alla scoperta del linguaggio fotografico, a cura di Pino Miraglia, che sabato 2 marzo ore 11.30 propone, nell’ambito della sezione Ricognizioni, dedicata ai giovani autori, il lavoro della fotografa Sofiya Chotyrbok. Tra i diversi progetti di Chotyrbok, presentati in Sala Assoli, c’è Home before Dark, lavoro dal valore fortemente identitario. A dare il via al processo creativo è stato un episodio biografico: la rinuncia alla cittadinanza ucraina da parte dell’artista, per l'acquisizione di quella italiana.