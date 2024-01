Cosa fare nel weekend della Befana a Napoli: tutti gli appuntamenti da non perdere

Se è vero che con l'epifania si concludono ufficialmente le festività natalizie, perché non rendere speciale l'ultimo weekend di riposo? Ecco tutti gli eventi di sabato 6 e domenica 7 gennaio da non perdere.

Teatro

«La piccola fiammiferaia»

Venerdì 5 e sabato 6 gennaio, il teatro, immerso nel cuore del centro storico di Napoli, metterà in scena un grande classico, apprezzato da adulti e bambini: La piccola fiammiferaia. È un racconto senza tempo di Andersen, che, nell’allegria ostentata della festa più sentita dell’anno, fornisce un punto di vista differente del periodo natalizio, guardandolo dagli occhi dei poveri e degli oppressi.

«Peter Pan ovvero l'isola dei bambini sperduti»

Parlando di grandi classici che non si può far a meno di amare, il Teatro dei Piccoli a Fuorigrotta presenta, sabato 6 e domenica 7 gennaio alle ore 11, Peter Pan e i suoi bambini sperduti.

Una drammaturgia originale, liberamente tratta dal romanzo di James Matthew Barrie, scritta a sei mani da Giorgio Scaramuzzino (anche regista dello spettacolo), Pasquale Buonarota ed Alessandro Pisci.

«Se io fossi qui. Francesco»

Una rappresentazione teatrale fuori dal comune, che punta ad indurre a riflessioni profonde, ispirate agli insegnamenti di pace e fratellanza del Santo di Assisi e patrono d'Italia.

Lo spettacolo si terrà nella storica Villa Di Donato, sabato 6 gennaio alle 20.30, e sarà accompagnato da cibi e bevande tipiche della tradizione partenopea.

Musica

James Senese al DiVino Jazz Festival

Continuando sulla linea della musica, il Divino Jazz Festival, una delle manifestazioni più funky del napoletano, ospiterà sabato 6 gennaio a Villa Campolieto di Ercolano, il grande James Senese, che, a partire dalle 20.30, porterà sulpalco il suo nuovo album «Stiamo cercando il Mondo».

Il concerto polifonico «Un Sol Canto»

Altro evento da non perdere è il concerto del coro polifonico «Un Sol Canto» che si terrà domenica 7 gennaio alle ore 20 all'interno della parrocchia San Vitale Martire di Fuorigrotta.

L'evento, che vede il patrocinio del Comune di Napoli e della X Municipalità di Napoli, è organizzato da Cittadinanzattiva Napoli Ovest, coordinata da Sanny De Vita, con la partecipazione del Rotary Club Napoli Est in una sinergia che simbolicamente collega da un capo all'altro tutta la città partenopea.

«Nuits d’été tra Italia e Francia» con Teresa Iervolino

Il concerto propone un’accurata selezione di brani divisi in tre sezioni, in cui la parte vocale interpretata da Teresa Iervolino - ormai una stella del mondo dell’opera internazionale, che si è fatta conoscere interpretando ruoli di bel canto e opere barocche in molti dei grandi teatri d’opera del mondo, fino a diventarne una delle prime voci di riferimento - sarà intervallata da intermezzi pianistici di Maurizio Agostini.

Eventi

La grande festa della Befana a Città della Scienza

In occasione della festa più dolce dell'anno, anche Città della Scienza offrirà a grandi e piccoli numerose attività ricreative, che punteranno ad unire il divertimento con la scoperta.

Segnaliamo, infine, che anche questa domenica - in accordo con il progetto #Domenicalmuseo - l'accesso a tutti i musei e mostre della città sarà completamente gratuito.