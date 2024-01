Epifania 2024, le migliori frasi da dedicare per la festa del 6 gennaio

La festa dell'Epifania è in arrivo, il dilemma che assale milioni di persone è se sia giusto o no fare gli auguri della befana e purtroppo non c'è una verità vera e propria. C'è anche il dilemma su come rispondere agli auguri di buona Befana o Epifania e anche in questo caso è una questione puramente soggettiva. Se siete però tra coloro che ritengono giusto fare gli auguri, ecco un consiglio sulle frasi più belle da poter mandare ai tuoi amici e ai tuoi parenti.

Le frasi di auguri

“ Nel giorno dell’Epifania, possa la luce di Cristo illuminare il tuo cammino e portarti gioia, pace e benedizioni.”

“In questo giorno speciale, che l’Epifania porti nella tua vita la grazia divina e la presenza amorosa di Gesù

“Che l’Epifania, festa della manifestazione di Gesù al mondo, riempia il tuo cuore di fede, speranza e amore.”

“Nel giorno dell’Epifania, possa la stella cometa guidarti verso la strada della gioia, della prosperità e della serenità.”

“Con l’arrivo dell’Epifania, che tu possa essere circondato dalla pace di Dio e dalla sua infinita misericordia.”

“In questo giorno di festa, che la luce del bambino Gesù risplenda nella tua vita, portandoti gioia e consolazione.”

“Auguro che l’Epifania porti la presenza divina di Gesù nel tuo cuore e nella tua famiglia, portando pace e armonia.”

“Che l’Epifania sia un momento di rinnovamento spirituale e di profonda riflessione sulla presenza di Gesù nella tua vita.”

“In questo giorno sacro, che l’Epifania porti luce, speranza e forza per affrontare ogni sfida con la fede nel cuore.”

“Che l’Epifania sia un’occasione per riconoscere la presenza di Dio nella tua vita e nella tua famiglia, portando amore e unione.”

Le migliori filastrocche

Se avete voglia anche di condividere post su facebook ma anche messaggi più goliardici ecco le migliori filastrocche: