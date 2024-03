Uova di Pasqua, come trovare le sorprese in base al peso e cosa consente la legge. La guida: dagli eroi Marvel alle principesse Disney

Pasqua si avvicina e il dolce simbolo più venduto sono sicuramente le uova pasquali. Grandi e piccini non rinunciano mai al cioccolato e alla sorprese contenute all'interno del dolce. Ma da qualche giorno qualcosa di strano sta accadendo: sempre più clienti si recano all'interno dei supermercati per pesare le uova di Pasqua.



Perché mai? Il motivo è presto spiegato. Collezionisti e non sono alla ricerche delle edizioni limitate che si trovano all'interno di una nota marca di cioccolata italiana.



Facciamo un esempio partendo dalla linea di Dragon Ball, il cartone animato che ha come protagonisti Goku & friends. Il sayan è una dei pezzi più richiesti così come il suo fedele compagno Vegeta e l'ultimo antagonista dell'opera di Toriyama: Jiren. I tre hanno pesi diversi e sui social sempre più influencer stanno spiegando come riuscire a trovare la figure che più ci piace. Come? Pesando le uova nel reparto ortofrutta. Sapendo qual è il peso, si può dedurre quale sopresa ci sia. Tra gli influencer - e non solo - c'è addirittura riuscito a sapere quale sia il peso specifico.



La guida

Il sito Tomshw ha stilato una vera e propria guida su come trovare le sorprese che vogliamo in base al peso delle uova. Ecco alcuni esempi

​Principesse Disney (GranSorpresa Gigante)

Ariel: 502 grammi

Cenerentola: 716 grammi

Rapunzel: 596 grammi

Marvel (GranSorpresa Maxi)



Groot: 398 grammi

Hulk: 423 grammi

Spider-Man: 372 grammi

Iron-Man: 374 grammi



Dragonball (GranSorpresa Classico)

Goku: 272 grammi

Vegeta: 256 grammi

Jiren: 274 grammi

Frozen (GranSorpresa Classico)

Elsa: 252-255 grammi

Anna: 238 grammi

Olaf+Anna: 251 grammi

Olaf+Elsa: 253 grammi

Cosa prevede la legge

Per porre un freno ai clienti, i supermercati hanno esposto cartelli del tipo: «Si informa la gentile clientela che è assolutamente vietato pesare le uova di Pasqua». Tutto ciò è a norma di legge? Il supermercato ha tutto il diritto di vietare l'uso della propria bilancia per diverse ragioni, come il rispetto delle norme igieniche, oppure per evitare che si creino file per pesare frutta e verdura. Ma attenzione: le uova di Pasqua si possono pesare all'interno del supermercato e non c'è nessuna legge che vieti di farlo. Magari è consigliabile portare una propria bilancia, di piccole dimensioni o strumenti simili.

da 5 a 50 (tolleranza 9%)

da 100 a 200 (tolleranza 4,5 g o ml)

da 200 a 300 (tolleranza 4,5 %)

da 300 a 500 (tolleranza 9 g o ml)

da 500 a 1000 (tolleranza 3%)

da 1000 a 10.000 (tolleranza 1,5%)

Massimiliano Dona, sul suo profilo Instagram consiglia di fare questa operazione anche per altri prodotti: «Capire il peso dei prodotti venduti al supermercato aiuterebbe molto di più per verificare che il contenuto nominale indicato sugli imballaggi preconfezionati corrisponda al contenuto effettivo. Attenti alle tolleranze stabilite dalle normative». Per precisione, il Presidente di Unione Nazionale Consumatori poi pubblica questa tabella.