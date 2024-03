Il cornetto cambia forma e diventa sferico, cubico e «flat»: ecco gli ultimi trend della pasticceria. Ma il sapore è lo stesso?

Cornetto o croissant, chiamatelo come volete ma il suo gusto resta inimitabile, seppur con sfumature diverse. La forma, però, sta cambiando. Come? In diversi modi. Da un po' di tempo è possibile trovarlo non più solo nella sua classica versione mezzaluna, ma anche sferico, cubico o piatto. Una vera e propria rivoluzione del dolce italiano, pardon, austriaco. Il cambio di «veste» influisce anche sul suo sapore?

La Sfera

La Sfera nasce a Torino.

Una settimana fa, 16 marzo, la Farmacia del Cambio ha sofrnato questa prlibatezza. Il risultato? Code di folla per assaggiarla. In realtà la versione sferica è stata presentata all’Horeca Expo Forum, un evento internazionale di appuntamenti esclusivi dedicato ai professionisti del settore del Nord-Ovest Italia. Per ideare la sfera ce n'è voluto di tempo, circa 7 mesi, per raggiungere la sua forma finale.

Il Cubretto

La creazione del cubetto risale al 2018 ed è frutto del lavoro del campione mondiale di bakery, lo svedese Bedros Kabranian, che lanciò «Le crube». Proposto in Italia dalla Farmacia del Cambio un anno fa, è stato subito replicato in tante pasticcerie nel resto d'Italia e anche in Europa.



Il Flatcroissant

No, non è il cornetto che avete lasciato nel vostro zainetto da piccoli, e nemmeno un croissant nato dalla mente dei terrapiattisti. Il suo nome è «flatcroissant». Un biscottone di sfoglia ottenuto appiattendo l'impasto prima della cottura e cospargendolo poi con una dose extra di zucchero per aumentare la caramelizzazione. Il risultato è crunchy ma morbido e burroso, ergonomico ai fini dell'inzuppo, e soprattutto ottimo per Instagram.