Patatine fritte Mc Donald's, arriva il profumo da spruzzarsi addosso

L'aroma delle patatine fritte del fast food, quell'odore fragrante che risveglia le papille gustative e manda l'impuso nervoso alle dita: preparatevi ad affondare i polpastrelli in quel paradiso di sale e morbidezza bollente. Notizia per gli estimatori delle french fries del McDonald's: quel sapore di fritto inconfondibile con cui si accompagnano gli hamburger potrebbe diventare un profumo. Una fragranza da spruzzarsi ogni giorno addosso. Si chiama McFries. Possibile? Che un odore che molti considerano pervasivo, troppo forte e nausebondo, diventi un profumo?

Se scorrete l'account X di McDonald's Giappone si vede un'immagine in cui appaiono tre fragranze, tra cui una che ritrae le patatine fritte salate.

Nell'immagine, il profumo McFries appare in una confezione che assomiglia a quella delle patatine fritte in qualsiasi McDonald's del mondo. Ecco perché la notizia è diventata virale e un portavoce di McDonald's Giappone è stato costretto a smentirla parzialmente a Food & Wine via e-mail. «L'immagine è stata pubblicata come parte di una promozione per un prodotto a tempo limitato a base di patatine fritte, e vorremmo che le persone si godessero il profumo delle patatine e dei sapori.

Questo profumo non è in realtà prodotto o venduto».

Allora, c'è anche da dire che questa trovata fa parte di una strategia di quel mercato: McDonald's Japan ama rilasciare prodotti limitati per attirare i suoi fan. Tra queste, le collaborazioni con Kirby e Pompurin per un set di giocattoli Happy Meal, il set Spy x Family Happy Meal e anche la celebrazione del 50° anniversario di Hello Kitty.

Tra l'altro non è neanche la prima azienda a lanciarsi in una strategia simile. Nel 2023, KFC ha lanciato un profumo di pollo fritto noto come "Eau D'uardo". Nel 2012 Pizza Hut ha lanciato un profumo per pizza intitolato semplicemente "Pizza Hut Perfume" con "note di testa di pasta appena sfornata e impastata a mano" e nel 2015 Burger King Japan ha presentato il suo profumo chiamato "Flame-Grilled Fragrance", che prometteva di avere lo stesso odore del suo famoso Whopper, completo di condimenti. Il profumo è stato lanciato il 1° aprile, ma non è stato uno scherzo: è stato disponibile solo per un giorno.

Altri si sono cimentati in iniziative simili, tra cui Shake Shack, che nel 2022 ha lanciato due candele profumate chiamate "Burger In The Park" e "Shake & Fries". Anche McDonald's U.S.A. ha rilasciato una confezione di candele nel 2020. La confezione comprendeva un set di sei candele profumate personalizzate in contenitori di vetro, ispirate agli ingredienti del Quarter Pounder: Panino, Ketchup, Sottaceti, Formaggio, Cipolla e Manzo fresco al 100%" che gli amanti dell'hamburger possono "bruciare insieme per ottenere il massimo della bontà".

Voi provereste profumi simili?