Assalto al McDonald's per il menù a tre euro: code chilometriche e c'è chi chiama l'ambulanza per un malore

Tutti al McDonald's. Al via gli Winterdays, le promozioni per coloro che hanno scaricato l'app, ed è subito ressa. In tutta Italia si segnalano lunghe file per poter accedere all'offerta odierna: un Crispy McBacon Menu Large a soli tre euro (con uno sconto di circa il 70%). Per soli tre euro si riceve un panino con doppio hamburger, una bibita grande e una porzione di patatine fritte.

La Puglia non fa eccezione. In foto la situazione alle 20.30 di ieri davanti al punto di Lecce, su Via Trinchese.

Lo stesso è successo anche a Bari e al punto vendita Brin Park di Brindisi. A Barletta, invece, si segnalano animi agitati in via Foggia (con qualche accenno di rissa) e per un malore tra coloro che erano in fila è stato necessario l'intervento del 118.