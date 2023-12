Vallo della Lucania, donna minaccia di lanciarsi nel vuoto. Panico nel centro cittadino

Paura e tensione nel pieno centro della città di Vallo della Lucania. Un donna ha minacciato di lanciarsi dall’ottavo piano del suo palazzo, in via Gioacchino Murat.

Per riuscire a scongiurare il peggio, sono intervenuti subito i sanitari del 118, con una ambulanza della Misericordia di Vallo che sono stati in grado, dopo svariati tentativi, di far calmare la donna che continuava a opporre resistenza. Sul posto anche i vigili del fuoco del e i carabinieri.

Secondo quanto riportato da alcuni passanti, la donna in preda ad un momento di smarrimento minacciava di lanciarsi nel vuoto.

Per permettere l’intervento delle forze dell’ordine, il traffico in via Murat è stato bloccato e la strada chiusa alla viabilità.

Alla fine la donna si è calmata ed è stata trasferita in ambulanza all’ospedale per le cure del caso.