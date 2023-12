Castellabate, moto contro auto sulla Via del Mare: feriti due 17enni di Montecorice

Sono scivolati con la moto sull’asfalto per diversi metri dopo aver urtato un’automobile, terminando poi la rovinosa caduta a ridosso del marciapiede. Sfortunati protagonisti, stamattina, poco prima delle 8, lungo la Via del Mare, nel territorio di Castellabate, due 17enni, entrambi originari di Montecorice, che viaggiavano in sella ad un’Aprilia 125, che si è scontrata con una Fiat Croma, a ridosso di via Carducci, la via che praticamente immette sulla provinciale.

Ad avere la peggio è stato uno dei due minorenni, alla guida del mezzo a due ruote, che, per cause ancora da accertare, ha urtato contro l’automobile, guidata da un 55enne del posto, che si stava immettendo sulla strada principale.

Il giovane minorenne, originario della frazione Ortodonico di Montecorice, ha riportato diverse escoriazioni ed una profonda ferita all’arto inferiore sinistro.

I sanitari dell’ambulanza Givi, giunti sul posto insieme alla Croce Rossa, hanno prontamente soccorso il 17enne, trasferito d’urgenza all’ospedale Ruggi di Salerno. L’amico coetaneo è stato, invece, trasporto al “San Luca” di Vallo della Lucania per un controllo, ma non ha riportato ferite gravi. Illeso il conducente dell’auto, un 55enne residente nel comune di Castellabate, che si è scontrata con la moto. Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Castellabate, agli ordini del comandante Gennaro Malandrino, ed i carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate, agli ordini del maresciallo Marco Cesa.