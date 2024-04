Castellabate, tenta di togliersi la vita per una delusione d'amore: 35enne salvato dalle forze dell'ordine

Depresso per una delusione amorosa ha tentato di togliersi la vita, ma è stato salvato da carabinieri, polizia locale e guardia costiera. È accaduto, nel pomeriggio di oggi, a San Marco di Castellabate, lungo il sentiero de “La Grotta”, dove un 35enne romeno è stato tratto in salvo mentre tentava compiere un gesto estremo probabilmente dopo una delusione amorosa.

Una mediazione durata oltre mezz’ora quella del comandante della stazione dei carabinieri di Santa Maria di Castellabate, Marco Cesa, e dei colleghi della polizia locale e del locale ufficio marittimo, rispettivamente guidati dal comandante Gennaro Malandrino e dal luogotenente Antonino Crea, per distogliere l’uomo dall’insano gesto.

Il 35enne, infatti, si era legato con una corda le mani attorno ad albero, a picco sugli scogli, lungo il sentiero naturalistico. Sul posto sono arrivati anche i sanitari dell’associazione Valcalore, allertati dalle forze dell’ordine.

Il ragazzo non ha riportato ferite.

È stato lo stesso 35enne a chiamare i soccorsi probabilmente resosi conto della sciocchezza che stava per compiere ed è stato encomiabile il lavoro svolto in sinergia dal personale intervenuto sul posto per distorglielo.