Pompei, i vigili urbani salvano un cagnolino. Appello social del sindaco per ritrovare la famiglia

Cagnolino salvato in extremis dai caschi bianchi. E il sindaco si affida ai social per ritrovare la famiglia. Vagava con aria triste e spaventata al centro strada di via Giuliana, rischiando di essere investito.

È stato salvato dagli agenti della Polizia Municipale di Pompei guidati dal colonnello Gaetano Petrocelli.

Non ha il microchip e quindi è impossibile risalire al proprietario. Il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio ha lanciato un appello attraverso i social istituzionali.

«Chi è in grado di fornire informazioni utili, per riportarlo a casa, può lasciare un messaggio nei commenti Facebook oppure rivolgersi al comando della polizia municipale. Grazie a chi ci aiuterà».