Va a pesca con il suo chihuahua: 71enne ritrovato dopo due giorni incastrato nel filo spinato col cagnolino ancora al suo fianco

Il 71enne era partito per una battuta di pesca insieme al suo cagnolino, un chihuahua, e non era più tornato. Eppure, ancora una volta i cani si dimostrano i migliori amici dell'uomo e quando, oltre due giorni dopo, l'uomo è stato finalmente ritrovato, il cucciolo era ancora al suo fianco.

Billy Wayne Kearse era rimasto intrappolato nel filo spinato mentre cercava di scavalcare una recinzione e per questo motivo gli era stato impossibile muoversi. Una volta che il padrone è stato salvato, il chihuahua ha ritenuto la missione compiuta e, senza farsi prendere dagli agenti, è corso verso casa.

La vicenda

Come viene riportato da Usa Today, un uomo di 71 anni è stato vittima di un incidente alquanto sfortunato mentre era fuori per una battuta di pesca. Si tratta di Billy Wayne Kearse, residente nella Carolina del Sud, e la sua scomparsa, come dichiara lo sceriffo della contea di Cherokee Steve Mueller, risale al 16 aprile, dopo essere uscito insieme al suo fedele chihuahua.

Due amici dell'uomo hanno chiamato l'ufficio dello sceriffo e hanno riferito di essere andati in giro alla ricerca di Kearse e di aver trovato soltanto la sua attrezzatura da pesca.

Subito, gli agenti si sono recati nella zona indicata e, dopo una perquisizione, hanno scoperto il 71enne impigliato nel filo spinato, il suo cagnolino lì accanto.

«È rimasto impigliato mentre cercava di scavalcare la recinzione e si è incastrato col filo spinato che gli avvolgeva la caviglia», ha spiegato Mueller. Dopo che gli agenti lo hanno liberato, l'uomo è stato trasportato in elicottero in ospedale per essere curato per la disidratazione. Poi, lo sceriffo ha aggiunto: «Il cane non è andato dagli agenti ed è scappato, ma era tornato a casa quando gli agenti sono arrivati ​​per avvisare la famiglia che avevamo localizzato il loro caro».