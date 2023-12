San Valentino Torio, allagamenti ed inquinamento fiume, accelerata sui lavori alla rete fognaria

Accelerata sulle opere per la rete fognaria a San Valentino Torio nelle aree più critiche. L’obiettivo è risolvere gli allagamenti in caso di intense piogge , ed anche l’inquinamento del fiume Sarno.

È stato completato il secondo tratto di via Vetice, una delle zone finite sotto la lente di ingrandimento, con la posa della condotta da 160 centimetri di diametro, dove oggi sono stati realizzati i riempimenti definitivi. Sì sta procedendo, e continuando speditamente, prima delle prossime allerte meteo, per completare l’intera area.

A spiegarlo è il sindaco, Michele Strianese , con l’assessore ai lavori pubblici e vice sindaco, Rosanna Ruggiero. “È stato ultimato il secondo tratto ed ora si sta operando su un altro punto.

Sì lavora a buon ritmo e per questo ringrazio davvero di cuore la ditta esecutrice delle opere ovvero la Idroambiente. Stiamo affrontando piccoli disagi per risolvere un problema importante che dura da tantissimi anni.

Risolveremo il problema degli allagamenti oltre che quello dell' inquinamento nel fiume Sarno. Intanto, si lavora anche a Via Provinciale Sarno/Nocera, a Via Porto ed a Via Sottosanti”.