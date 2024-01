Maltempo, inondazioni in Gran Bretagna: evacuate centinaia di case nelle Midlands, disagi pure a Londra

Il conteggio preliminare dell'ultima allerta inondazioni in Gran Bretagna segnala che diverse centinaia di case sono state sommerse e temporaneamente evacuate nelle ultime 24 ore. Questo evento segue i danni considerevoli causati dalla tempesta Henk nei giorni precedenti, che è stata l'ultima di una serie di tempeste stagionali. Le aree maggiormente colpite in questa circostanza sono concentrate nelle Midlands e in East Anglia, insieme a una parte del sud dell'Inghilterra. Nel Nottinghamshire, è stato dichiarato uno stato di emergenza locale a causa dello straripamento del fiume Trent, mentre si verificano disagi e interruzioni del traffico stradale e ferroviario in varie regioni. I livelli di alcuni corsi d'acqua hanno raggiunto il punto più alto degli ultimi 24 anni, secondo quanto riportato dalla Environment Agency britannica, che ha ricevuto complessivamente 300 segnalazioni di allerta.

Inondazioni, anche Londra coinvolta

Le forti precipitazioni hanno coinvolto anche Londra, dove un battello ormeggiato lungo il Tamigi destinato a eventi sociali è affondato a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

L'allarme meteorologico è previsto perdurare fino a metà giornata, con i fenomeni che si spostano verso ovest in direzione di altre contee meridionali dell'Inghilterra e del Galles. Caroline Douglass, responsabile della Environment Agency, ha evidenziato che le piogge sono normali per le isole britanniche in questa stagione, ma ha anche sottolineato un impatto superiore alla media a causa della minaccia di inondazioni, collegandolo a fenomeni meteorologici eccezionali come le tempeste Babet, Ciaram e Henk, che si sono susseguite da novembre in avanti. Questa tendenza è stata associata a un contesto più ampio di cambiamenti climatici globali secondo vari studi.

