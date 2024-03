Casoria, voragine nel centro storico: chiusa al traffico via Nicola Rocco

Cede la strada nel pieno centro storico di Casoria: chiusa via Nicola Rocco, all'altezza del civico 24. Problemi di viabilità e traffico deviato per via San Benedetto, per l'occasione a doppio senso di marcia.

Sotto accusa la rete fognaria: le forti piogge delle ultime ore probabilmente hanno determinato il cedimento che ha messo fuori uso una delle più importanti arterie di traffico del centro cittadino, una via, che a senso unico di marcia, collega la centralissima piazza Domenico Cirillo con la più importante e trafficata strada della città, via Principe di Piemonte.

I tecnici dell'ente locale sono all'opera per avviare i lavori di ripristino che richiederanno, appena le condizioni metereologiche lo consentiranno, comunque alcuni giorni, salvo imprevisti sempre in agguato quando si tratta di intervenire nel centro storico cittadino.