Voragine a Montecalvo Irpino, via Dante chiusa al traffico

Si apre una voragine nella strada del centro, paura questa mattina. È accaduto a Montecalvo Irpino. I carabinieri sono intervenuti a seguito del cedimento del terreno sottostante il manto stradale avvenuto nel centro urbano in via Dante. Si è aperta una voragine di circa un metro di diametro e profonda oltre due metri e mezzo.

La strada è stata immediatamente chiusa al traffico e messa in sicurezza. Sul posto i tecnici comunali e i vigili del fuoco per verificare le cause del cedimento. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze per le persone.