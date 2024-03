Avellino, in fiamme due auto della stessa famiglia, è giallo

In fiamme le auto dello stesso nucleo familiare. L'incendio si è verificato in via Annarumma ad Avellino.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco prima dell'alba, intorno alle 4, per il rogo che ha distrutto due autovetture e danneggiata una terza.

Due le squadre inviate sul posto dalla sala operativa del comando provinciale dei caschi rossi. Le due squadre hanno spento le fiamme che hanno avvolto i veicoli e messo in sicurezza l'area.

Non si sono registrati ulteriori danni. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Avellino hanno effettuato i rilievi di propria competenza. Non si esclude la matrice dolosa. Indagini in corso per chiarire il giallo.