Giubileo mariano, chiuderà il cardinale Miglio

Sarà il cardinale Arrigo Miglio, amministratore apostolico di Iglesias, in Sardegna, l’Inviato Speciale di Papa Francesco alla celebrazioni di chiusura dell’Anno Giubilare Vergeniano all’Abbazia di Montevergine.

Ier mattina, la Santa Sede ha comunicato la decisione assunta dal pontefice. La cerimonia di chiusura dell’anno giubilare per i novecento anni dalla fondazione della comunità monastica benedettina di Montevergine si terrà il prossimo 19 maggio, domenica di Pentecoste.

Un anno fa era stato il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, a dare il via alle celebrazioni al Santuario di Mamma Schiavona.

L’abate di Montevergine, Riccardo Luca Guariglia, si prepara al rush finale di un anno che ha visto la basilica presa d’assalto dai pellegrini. L’abbazia mariana, intanto, ha incassato un altro importante riconoscimento: è stata designata come sede, per il 2025, del terzo Forum Internazionale sulle Farmacie Storiche e Giardini Medicinali. La comunità benedettina avrà il coordinamento in Italia dell’itinerario culturale delle farmacie storiche.