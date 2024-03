Torna la neve sulle cime irpine, imbiancati Montevergine e il Laceno

Torna la neve sulle cime dell’Irpinia.

La coltre bianca è ricomparsa a Montevergine (suggestivo lo scenario del Santuario imbiancato), sul Laceno, il Monte Terminio e il Monte Tuoro.

I fiocchi bianchi sono caduti già nel corso della notte. E ha nevicato fino al primo pomeriggio fino a mille metri di altitudine. Si sono accumulati alcuni centimetri di neve.

Non si sono registrati disagi per gli automobilisti che hanno attraversato le strade di montagna. In provincia di Avellino resta l’allerta gialla. Pioggia e vento hanno interessato l’intero territorio provinciale sin dalla scorsa notte.