Mirabella Eclano, presunta violenza sessuale in un locale: indagini concluse per un 60enne

Violenza sessuale in un locale pubblico della Valle Ufita, per un 60enne irpino rischio processo.

I carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso dalla Procura della Repubblica di Benevento nei confronti di un 60enne della provincia di Avellino.

L’uomo è indagato per una presunta violenza sessuale, perpetrata la scorsa estate in danno di una ragazza, all’interno di un locale pubblico. Ora potrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio per il 60enne, quindi con il rischio di processo.