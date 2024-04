Scafati, auto trovata ribaltata in strada: sgarro nei confronti del proprietario

Potrebbe esserci una azione intimidatoria o uno sgarro nei confronti del proprietario dietro lo strano episodio di stamattina a Scafati. Intorno alle 10 la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Salerno è stata contattata dai carabinieri della tenenza di Scafati per intervenire su un'auto trovata ribaltata in strada nella zona delle case popolari. Sul posto è intervenuta la squadra dei caschi rossi di Nocera Inferiore per mettere in sicurezza l'auto dalla quale vi era una fuoriuscita di benzina e rimetterla in posizione consona.

Dai primi accertamenti sembra che all'origine dei fatti ci sia uno sgarro fatto durante la notte nei confronti del proprietario dell'auto.