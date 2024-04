Capaccio Paestum, incidente tra auto e mezzo pesante: ferito trasportato in ospedale

Incidente stradale, sulla strada statale 18, nella tarda mattinata, nei pressi del Sole365, a Ponte Barizzo di Capaccio Paestum. Coinvolte una vettura, una Opel Mokka, ed un camion bilico, utilizzato per il trasporto di paglia.

L’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato con la fiancata del mezzo pesante. Sul posto l’intervento dei sanitari della Croce Rossa di Capaccio Paestum, che hanno trasportato in ospedale il conducente dell’Opel per le ferite riportate. Ingenti i danni alla carrozzeria dell’auto, che dopo lo scontro è andata a finire contro una Fiat Punto parcheggiata in direzione nord.

Nello schianto sono scoppiati anche gli airbag. Rilievi del sinistro a cura dei carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, diretti dal luogotenente Giuseppe D’Agostino.