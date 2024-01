Furto in tabaccheria: Ladri ripresi dalle telecamere di sorveglianza

Ladri in azione in una tabaccheria nel pieno centro cittadino di San Valentino Torio. Portato via il registratore di cassa con oltre mille euro di incasso. L’azione è stata interamente ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Dalle prime indagini e dalle ricostruzione di quanto accaduto grazie dai fotogrammi acquisiti dalle forze dell’ordine, i malviventi hanno agito intorno alle ore 2 in via Caporale Vito Ruggiero.

È stata forzata la saracinesca e, poi, sfondata la porta in vetro con un bastone probabilmente in ferro. Una azione, a quanto pare, di pochi minuti all’interno della tabaccheria. Io tempo di strappare il registratore di cassa con all’interno oltre mille euro. Indagini a tutto campo per cercare di identificare i ladri.