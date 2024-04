Sarebbe stato un ragazzo di 31 anni a sparare almeno sei colpi di pistola, giorni fa, in via Gramsci, a ridosso di un garage a Nocera Inferiore. Le indagini dei carabinieri del reparto territoriale proseguono spedite e sono in fase di evoluzione. Allo stato, tuttavia, il giovane risulterebbe irreperibile.

È fortemente sospettato di aver impugnato un’arma da fuoco, al termine di un litigio avvenuto tra due persone, delle quali una risulterebbe essere proprio parente del sospettato. I fatti risalgono a giovedì pomeriggio, poco dopo le 18, nei pressi di uno dei tanti cortili del centro storico di via Gramsci.

Due persone avrebbero cominciato a discutere per un posto auto, non è chiaro in quali termini. Non è escluso che tra i due possano esserci stati anche dei precedenti, in quanto vicini di casa.

Dopo poco sarebbe giunto sul posto anche il 31enne, che avrebbe separato i due durante la discussione. Una volta tornata la calma, si sarebbero uditi una serie di esplosioni di colpi provenienti da un’arma da fuoco, con i proiettili finiti a ridosso di un garage vicino a dove era avvenuta poco prima la discussione tra le due persone.

L’episodio è stato denunciato ai carabinieri da una delle due persone protagoniste del litigio, sentita nei minuti successivi dai carabinieri, ai quali è stata fornita la propria versione dei fatti su quanto accaduto. Il lavoro degli investigatori è in piena evoluzione e non è escluso un provvedimento nelle prossime ore, nei riguardi del 31enne, da parte dei militari guidati dal colonnello Gianfranco Albanese, di concerto con la procura che coordina l’attività investigativa.

Gli elementi raccolti dagli inquirenti, nelle ore successive al fatto, comprensive di diverse testimonianze, avrebbero indirizzato i sospetti sul giovane 31enne di Nocera Inferiore, già volto noto alle forze dell’ordine per dei piccoli precedenti. I militari cercano anche l’arma da fuoco utilizzata, il cui possesso potrebbe certamente aggravare la posizione del sospettato.