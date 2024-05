È pronta a partire la trentesima edizione di Pedalando per la Città, in programma domani mattina a Salerno. La manifestazione non agonistica e non competitiva di 12 chilometri è promossa e organizzata dall’associazione culturale sportiva Amici del Sacro Cuore con il sostegno dell’Amministrazione comunale di Salerno. La carovana, come sempre, seguirà un percorso chiuso al traffico, come previsto da un’ordinanza del Comune. Il dispositivo di traffico prevede il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli, dalle ore 6 e fino al termine della manifestazione, in piazza della Concordia (dall’obelisco alla strada di accesso all’area di parcheggio), sul lungomare Tafuri, lungomare Colombo, via Leucosia. Dalle 9.30 e fino al termine della manifestazione, inoltre, è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli sul percorso lungomare Tafuri - lungomare Marconi - lungomare Colombo - via Leucosia. Il raduno è previsto alle 9 di domani mattina in piazza della Concordia, mentre la partenza è alle 9.45. Si percorrerà «la direttrice lato mare, sia all’andata che al ritorno», ha spiegato, Enzo Autuori, in rappresentanza dei promotori, in occasione della presentazione, martedì scorso a Palazzo di Città, di Pedalando per la Città. L'arrivo è previsto in piazza della Libertà dove la carovana di bici arriverà dopo aver percorso via Leucosia e l’intero lungomare cittadino. Alle 20, nello spazio antistante alla chiesa del Sacro Cuore in piazza Vittorio Veneto, ci sarà la consegna dei premi. Il colore che accompagna la trentesima edizione è il granata.

APPROFONDIMENTI Pontecagnano Faiano, condizioni disumane al Cpr di Milano: inchiesta chiusa per società campana, emergono responsabilità Emissioni dall’impianto di biogas a Sarno, la sindaca impone provvedimenti Lite e maxi rissa in centro a Nocera Inferiore, sette persone finiscono a processo

Tanti i partecipanti previsti che, con berretto, borraccia e t-shirt granata e in sella alle biciclette, trascorreranno la domenica mattina a passeggio per una manifestazione che il sindaco Vincenzo Napoli ha definito «molto gradita» anche perché offre l’opportunità di vedere la città «da prospettive diverse perché, con la bicicletta e con la velocità che questa consente, si possono fruire dei vari angoli della città».