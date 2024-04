Mala movida, comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura. Confcommercio dice sì alle sanzioni per chi viola le ordinanze

Stamattina riunione del comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza in prefettura. Sotto i riflettori gli schiamazzi notturni e il disturbo della quiete pubblica che, in particolare nei weekend, provocano disagi tra i residenti del centro storico, soprattutto tra l’una e le quattro. L'inquinamento acustico non è riconducibile soltanto al notevole flusso di avventori che si riversa in centro, ma sarebbe provocato anche da alcuni locali che mettono la musica a tutto volume fino all’alba, in spregio di quanto previsto da regolamenti e ordinanze.

«Ben vengano sanzioni e chiusure nei confronti di chi viola la legge – ha commentato il presidente provinciale di Confcommercio Caserta, Lucio Sindaco, a margine dell'incontro nel palazzo di Governo - Prendiamo atto degli interventi che le istituzioni stanno ponendo in essere per contrastare la mala movida in città e speriamo che la problematica venga risolta al più presto.

Ciò anche a tutela di tutti quei gestori che lavorano seriamente e nel rispetto delle regole. Già da qualche anno Confcommercio, attraverso la Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi), si è fatta portavoce di una campagna contro la movida “selvaggia” finalizzata a sensibilizzare e responsabilizzare i giovani rispetto al consumo di alcool».

L’associazione di categoria inoltre «ha dato vita, insieme all’Associazione nazionale magistrati, ad un progetto dedicato alla cultura del divertimento responsabile, prevedendo momenti di formazione e informazione sul tema. Tutto ciò senza mai porre in secondo piano le possibili responsabilità degli imprenditori ai quali continuiamo a lanciare moniti affinché svolgano le loro attività secondo i crismi della professione» conclude Sindaco.