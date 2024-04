Benevento, aggredisce e minaccia i carabinieri un 24enne in manette

Lo hanno sorpreso in pieno centro città mentre, alle prime luci dell’alba, stava prendendo a calci e pugni un'autovettura parcheggiata. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Benevento si sono fermati per capire cosa stesse accadendo e per fermare il ragazzo che era in evidente stato di agitazione.

Alla richiesta di fornire le proprie generalità, il 24enne ha cominciato ad inveire contro i militari, minacciandoli di morte e strattonandoli per poi accanirsi contro l'autovettura di servizio con calci e pugni. Il giovane, S.D.L. è stato bloccato e tratto in arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e rifiuto di indicazioni circa la propria identità. Su disposizione della procura della Repubblica di Benevento è stato condotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari.