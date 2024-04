Benevento-Brindisi, daspo di sei anni a tifoso ospite che lanciò un fumogeno in campo

Due daspo sono stati emessi dal questore di Benevento nei confronti di due tifosi ospiti per i comportamenti assunti durante il match Benevento-Brindisi, disputato il 4 febbraio scorso, e quello tra gli stregoni e la Juve Stabia dell'8 aprile presso lo stadio Ciro Vigorito.

Durante la partita con i pugliesi, attraverso la visione delle immagini del sistema di video sorveglianza, gli agenti hanno stato individuato il tifoso brindisino che, dall'anello superiore della Curva Nord, aveva lanciato un fumogeno in campo.

In seguito ad altri accertamenti è stato accertato che l'uomo era stato colpito più volte dalla stessa misura interdittiva emessa, nel 2011 e nel 2017, dai questori di Brindisi e di Caserta.

Pertanto nei suoi confronti è stato emesso il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di sei anni con l’obbligo di comparire a rendere firma per due anni presso la questura di Brindisi.

Lo stesso divieto, ma per due anni, è stato emesso nei confronti di un altro tifoso che durante l’incontro di calcio Benevento-Juve Stabia, fu trovato in possesso di un bengala, occultato tra la cintura e la sciarpa della propria squadra annodata in vita, durante le attività di controllo effettuate prima dell’inizio della partita.