La Comunità montana del Fortore, in qualità di partner istituzionale, parteciperà, alla presentazione del progetto «Sogna, crea, resta», organizzato dalla fondazione «SeV - Sostenibilità e valore», con la Banca d’Italia come ente co-finanziatore, in programma lunedì 6 maggio, con inizio alle 15.30, a Palazzo Ionni in piazza San Rocco a Molinara.

Nell’occasione, sarà illustrato un concorso di idee, destinato alla cosiddetta Generazione Z (giovani dai 18 ai 26 anni) per contrastare il fenomeno dello spopolamento delle aree interne della Campania. L’obiettivo è quello di fornire un importante impulso alla lotta alla desertificazione ed alla migrazione da parte dei giovani campani, in particolare quelli delle aree meno urbanizzate, verso il Nord Italia e l’estero.

Il presidente Zaccaria Spina porterà il suo saluto istituzionale, dopo quello del sindaco di Molinara Giuseppe Addabbo, vice presidente dell'ente montano, mentre il dibattito vedrà tra i relatori i professori Riccardo Resciniti (presidente della fondazione «SeV») e Vittoria Marino di Unisannio e Arturo Mariano Iannace, socio di «Give Back Giovani Aree Interne», un Think Tank di studenti, ricercatori, professionisti in ambito economico, sociale e culturale che approntano iniziative di confronto tra giovani e decisori politici ed elaborano proposte di policy-making sul tema delle aree interne, ispirandosi ai valori dell’Unione Europea.