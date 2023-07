Cinquantatre soci, 160 aderenti al progetto e un milione e mezzo di euro di dotazione economica iniziale. Nasce così «Imprenditori sanniti Insieme Srl», società immobiliare che consentirà ad Ance e Confindustria Benevento di acquistare l'ex sede della Banca d'Italia. Gli industriali sanniti dunque avranno una nuova casa e un nuovo tetto dove incontrarsi. La neonata società è stata battezzata due giorni fa presso l'attuale sede di Confindustria Benevento. L'obiettivo? «Acquistare una casa per l'imprenditoria sannita». Pronti a traslocare nell'immobile di piazza Risorgimento, che costerà all'incirca due milioni di euro. L'ex sede della Banca d'Italia, l'immobile oggetto dell'investimento, è una sede «dall'alto valore simbolico sia per la funzione istituzionale che per la posizione strategica ricoperta» spiegano gli imprenditori. Decisivo nell'operazione il supporto di Ance Benevento, la sezione costruttori di Confindustria, che acquisterà fino al 20 per cento della società immobiliare oggi detenuta per il 51 per cento da Confindustria. «Si tratta di un traguardo storico» ha dichiarato Oreste Vigorito, presidente di Confindustria Benevento «al quale tutti hanno contribuito, e che è stato raggiunto nel tempo, grazie anche alla visione di chi mi ha preceduto».

«Lo sforzo della mia presidenza - rimarca Vigorito - è stato quello di portare in luce le tante eccellenze dell'imprenditoria sannita che lavorano molto spesso lontane dai riflettori, ma alle quali è riconducibile molto del benessere e dell'occupazione di questa provincia. Dotarle di una casa comune di proprietà (per la prima volta nella storia di Confindustria Benevento) significa rafforzare il loro legame con il territorio, favorire il networking, renderle più unite per affrontare insieme le tante sfide che ci attendono. Significa anche diventare sempre di più un punto di riferimento per le istituzioni, per le scuole, per le università e per i giovani ai quali si può dire che anche in questo territorio è possibile costruirsi un futuro. Il mio sincero grazie va ai tanti colleghi che hanno creduto nell'iniziativa e ad Ance Benevento per aver sposato il progetto». Il numero uno degli industriali incalza: «Un progetto che, come si evince dal nome scelto per la società, poteva avere un significato solo con la partecipazione condivisa. Una partecipazione che sento esserci stata a prescindere dagli importi versati e che dimostra la volontà di far diventare questa casa un vero e proprio hub per condividere processi di innovazione, partnership e progetti sviluppo».

Soddisfatto il Presidente di Ance Benevento Mario Ferraro: «Ho sempre lavorato all'insegna dell'unione e della condivisione perché sono convinto che solo facendo squadra il nostro territorio può crescere e dare la possibilità ai giovani di non andare via e di costruire il loro futuro nella propria terra». Nella seduta è stato anche eletto il Cda formato da Oreste Vigorito (presidente), Mario Ferraro (vicepresidente), Filippo Liverini, Luigi Sgueglia e Domenico Abbatiello. E il sindaco unico nella persona di Luigi Ferrara. Lungo l'elenco dei 53 soci: oltre a Confindustria e Ance, ci sono Mastio restauri, Ivpc, Etac, Dicembre srl, Idal rsl, Avicola Mauro, Doca immobiliare, Idnamic Italia, Laer spa, Mangimi Liverini, Sapa, Sidersan, Rummo, Nowagri, Lavorgna, Moccia Irme, B4 Immobiliare, Delta Biotech, Bove, Bushido srl, idroambiente, Immobiliare Petrone, La vinicola del Tirreno, Nashira hardmentals, Sapori del granaio, Savim, Agrisemi Minicozzi, Cea srl, Calandro & partners, Casa di cura San Francesco, Chg, Cybart, D. A&C srl, De Nigris, Digiweb, Europa 2001, Fabbriche riunite torrone di Benevento, G 8 mobili srl, Imeava, Ian chem srl, Immobiliare Sannio, Impresa Minieri, intelligentia srl, New solution enteprise, Officine sostenibili, Pinauto group, Progect sas, Projenia coop sociale, Sica, Texi, Vittoria immobiliare.