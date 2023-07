Benevento, siglata l'intesa Us Acli-Pro Loco «Samnium» per promuovere la città

Siglato nella sede dell'Us Acli di Benevento il protocollo d'intesa con la Pro Loco «Samnium». Da mesi erano in atto diversi contatti e confronti tra i due enti, che negli ultimi giorni si sono intensificati portando di fatto alla sottoscrizione di un documento che rafforza la collaborazione e la mission di entrambe le realtà.

«Un momento storico – afferma Alessandro Pepe, presidente Us Acli - perché grazie all'apporto della Pro Loco Samnium riusciremo a offrire un pacchetto turistico molto vantaggioso.

Il Sannio – continua – ha bisogno di una maggiore valorizzazione e grazie alla sinergia instaurata si potranno attivare delle convenzioni sportive, sociali e turistiche. Il mio invito è che anche le altre associazioni turistiche sannite seguano il gesto della Pro Loco Samnium».

Soddisfatto, naturalmente, anche il presidente della Pro Loco «Samnium» Giuseppe Petito: «Lo sport è occasione di turismo e il turismo è occasione di sport. Ciò significa che l'organizzazione di eventi e spettacoli sportivi è in grado di attrarre flussi turistici (sia di partecipanti che di spettatori) di una certa rilevanza. Ormai lo sport – precisa - è entrato nel settore del terziario avanzato, protagonista sempre più affermato del tempo libero, rappresentato non solo dalla sua connotazione agonistica ma anche dalle sue caratteristiche ludiche, salutistiche e turistiche. Proprio per questo – conclude - è iniziata questa sinergia forte. Insieme faremo grandi cose».