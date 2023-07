Unisannio e Soprintendenza: un patto per la tutela del patrimonio di Napoli

Prende vita, con la firma di un accordo quadro, la collaborazione tra l’Università del Sannio e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli.

Il documento firmato a Napoli dal Rettore Unisannio Gerardo Canfora e dal Soprintendente Mariano Nuzzo prevede un’ampia e intensa collaborazione per la tutela e la fruizione dei beni culturali materiali e immateriali.

L’accordo prevede, infatti, lo sviluppo di tecniche, metodiche e strumenti per l’analisi, il restauro e la conservazione dei beni culturali e paesaggistici, lo sviluppo di una rete di monitoraggio dei beni che presenti nella provincia di Napoli, la sintesi di soluzioni tecnologiche altamente innovative per il supporto alla fruizione in-situ e da remoto dei beni culturali. Attività che si baseranno su competenze già disponibili nei Dipartimenti Unisannio e nel costituendo centro SHerIL - Samnium Heritage Innovation Lab Centro - per la conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.



All’incontro era presente anche il professor Carmine Guarino, ordinario di Biologia e Sistematica vegetale all’Università del Sannio.