Rapporto Almalaurea, brilla l'Unisannio per collegamento con lavoro

Presentato il Rapporto 2023 Almalurea, il consorzio interuniversitario che da circa 30 anni rappresenta 80 atenei italiani, sul «Profilo e sulla condizione occupazionale dei laureati».

Il dossier ha indagato la condizione occupazionale dei laureati italiani e le caratteristiche del capitale umano uscito dal sistema universitario nel 2022. L’indagine sulla condizione occupazionale ha coinvolto laureati di primo livello, magistrali biennali e a ciclo unico.

Per quanto riguarda l’Università del Sannio, dai dati emerge il significativo collegamento dell’ateneo con il mondo del lavoro.

Il 70,5% degli studenti ha svolto attività di tirocinio durante il percorso di studi a fronte della media campana del 52,8% e di quella nazionale che si attesta al 59,4%. Ancora una volta l’indagine conferma la soddisfazione degli studenti per il rapporto con i docenti che supera ampiamente il 90% degli intervistati, mentre la media campana è 88,2%.

Inoltre a cinque anni dalla laurea il 75,9% di chi ha ottenuto un titolo presso l’ateneo sannita giudica la laurea efficace ai fini lavorativi. Il dato regionale è 74,3% e quello nazionale è 72,7%. Infine, il tasso occupazionale a 5 anni dall’uscita dall'Unisannio è 87,9%, più alto della media regionale che è 84,5% e vicino al dato complessivo nazionale dell’88,7%.

«Stiamo lavorando per confermare e magari migliorare questi risultati – ha dichiarato il rettore dell’Università degli Studi del Sannio Gerardo Canfora -. Il nostro modello didattico fornisce solide basi teoriche senza prescindere dalla possibilità di confronto con il mondo produttivo. Incoraggiamo, infatti, le attività di tirocinio in azienda, occasione per mettere in pratica quanto appreso nelle aule. Il risultato relativo alla soddisfazione degli studenti per il rapporto con i docenti ci riempie di orgoglio. È il nostro punto di forza perché in una università piccola e dinamica come la nostra è favorita la reciprocità delle relazioni, premiata ogni anno dall’indagine».

«Per quanto riguarda l’occupazione – continua il rettore – voglio mettere in luce la spendibilità ai fini lavorativi del titolo ottenuto presso Unisannio. La nostra formazione, come emerge da Almalaurea, garantisce un futuro professionale adeguato e coerente agli studi compiuti».