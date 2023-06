Benevento: Liceo Artistico, inaugurata l'undicesima edizione del Festival dell'arte

Via all'undicesima edizione del Festival dell'arte al Liceo Artistico di Benevento. Questa mattina l'esposizione è stata inaugurata dal vicesindaco Francesco De Pierro e dalla dirigente scolastica dell'istituto Annamaria Morante. Ovviamente presenti tanti studenti che quest'anno, ispirati dal celebre brano del grande Lucio Dalla «Come è profondo il mare», hanno affrontato con sensibilità temi delicati come quello dell'immigrazione e dell'inquinamento, spaziando tra i miti legati al mare, in un viaggio tra pittura, scultura, installazioni e performance con richiami letterari da Lucrezio a Dante.

«La città riceve da questa scuola un contributo unico, grazie all'inedito connubio tra creatività e apprendimento e il tema del mare è stato trattato con cultura e sensibilità.Complimenti alla dirigente Morante, al corpo docente e agli alunni», ha detto il vicesindaco De Pierro che poi ha visitato l'esposizione accompagnato dal curatore professor Maurizio Cimmino.

La sede dell Liceo Virgilio di Benevento resterà aperta anche domani dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Sarà possibile visitare la mostra delle opere realizzate dagli studenti, sotto la guida degli insegnanti