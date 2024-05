In arrivo 42 nuovi occhi puntati sulla città. E 2 saranno dedicati al monumento simbolo, l’Arco di Traiano, oggi incredibilmente sprovvisto di monitoraggio sul versante di via Traiano. C’è l’affidatario del progetto di estensione della videosorveglianza urbana, finanziato dal ministero dell’Interno con 250mila euro. Se ne occuperà la Seti, azienda che si è imposta nella procedura indetta dal settore Lavori pubblici del Comune. Il responsabile del procedimento Renato Palummo si appresta a licenziare la determina che individua la società di Scafati quale aggiudicataria provvisoria grazie a un ribasso del 10 per cento sui 181mila euro posti a base di gara. Decorsi i tempi tecnici di verifica e pubblicazione, l’affidamento diverrà definitivo entro la fine di giugno e i lavori scatteranno a luglio.

GLI OBIETTIVI

Aggiudicazione ottenuta grazie alla corposa offerta migliorativa che permetterà al Comune di avere in dotazione un pacchetto aggiuntivo da 10 telecamere che andranno a sommarsi alle 32 previste in partenza, per un totale di 42 nuovi occhi elettronici da dislocare in circa 20 postazioni oggi non coperte. Tra le location che saranno finalmente sottoposte a vigilanza 24 ore su 24 ci sarà, come detto, l’Arco di Traiano, segnatamente il lato occidentale del monumento prospiciente via Traiano. Le due telecamere saranno collocate su appositi pali posizionati rispettivamente su via Manciotti e all’incrocio tra via 3 Settembre e via Port’Aurea, all’altezza del bar, così da coprire l’intero versante ovest del colosso marmoreo. Sarà così colmata una lacuna storica e stupefacente, data l’importanza del sito. Attualmente, è dotato di vigilanza soltanto il lato orientale, attraverso il dispositivo posizionato al culmine di via San Pasquale, che ha però gravi limiti di funzionamento dovuti all’età dell’apparecchio. E in tema, va segnalata l’avvenuta accensione delle due telecamere grandangolari presenti nel lapidarium, fin qui spente in attesa dell’inaugurazione. Nel frattempo, ignoti hanno ben pensato di vandalizzare l’opera realizzata con i Pics, staccando i tasti numerati della cartina interattiva turistica realizzata in rilievo sulla vetrina. Saranno ricollocati la prossima settimana, nella speranza che non vadano incontri a nuovi attentati.

LA MAPPA

Quella delle nuove telecamere comprende l’incrocio tra via dei Due Principati e via Telesina, l’innesto della complanare tra Benevento e Fragneto Monforte, via Santa Clementina, via Madonna della Salute, dove saranno collocate 2 telecamere per ogni punto con immagini a colori anche di notte, una delle quali dotata di sistema “Ocr” per la lettura delle targhe dei veicoli. Ben 4 gli apparecchi che verranno posizionati in via Santa Colomba, 2 dei quali con lettore automatico delle targhe. Alla rotonda di via dei Dauni (Capodimonte) sono previste 3 telecamere, altre 3 in via Avellino in corrispondenza dello svincolo della Statale Appia. Altre 2 presidieranno l’incrocio di contrada Monache con la Statale Appia. Si tratta perlopiù di snodi di accesso e uscita dal perimetro urbano, utili a ricostruire i movimenti dei veicoli entrati in città nell’arco delle 24 ore così da poter fornire informazioni preziose alle forze dell’ordine. In lista anche luoghi rilevanti del centro cittadino. Si avrà finalmente un monitoraggio anche del viale di accesso al cimitero di Ponticelli con zoom rafforzato. Stessa tipologia di apparecchio per l’accesso alle scale con giardino e ascensore di via dei Mulini, che conducono a Palazzo Mosti. Rampa San Barbato, tra via dei Mulini e via Annunziata, avrà un’apparecchiatura con vista a 360 gradi, mentre l’incrocio tra via San Pasquale e via dei Longobardi (rotonda Ponticelli) sarà monitorata attraverso 2 telecamere con immagini a colori anche di notte. Occhi puntati quindi su due quartieri popolosi e “vivaci”.

Due apparecchiature saranno ubicate presso l’asilo nido di via Firenze, al rione Libertà, con il compito di monitorare ciò che accade in zona San Modesto, altre due all’incrocio tra via Bari e via De Rienzo. Per il rione Ferrovia, sarà installata 1 telecamera panoramica all’incrocio tra via Battaglia di Benevento e via Lungocalore Manfredi di Svevia. All’altro capo della città, due occhi elettronici diranno cosa accade nel crocevia nevralgico per la zona alta rappresentato dalla rotonda tra via Moro e via Delcogliano. Da definire le postazioni di 8 delle 10 telecamere “bonus” offerte dalla aggiudicataria. «Gli investimenti per la sorveglianza elettronica nell'area dell'Arco di Traiano - spiega il vicesindaco De Pierro - testimoniano che sulla lotta ad episodi di vandalismo e inciviltà non siamo certo fermi alla ferma condanna, quantunque sia sempre necessario stigmatizzare questi episodi e far sentire forte lo sdegno delle istituzioni».