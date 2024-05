Sarà inaugurato sabato 18 il complesso di Palazzo De Simone, che consentirà una fruizione integrata del teatro e dei giardini. Ieri il sindaco Clemente Mastella e il suo vice Francesco De Pierro, con delega ai progetti Pics, hanno effettuato un ultimo sopralluogo nel corso del quale hanno avuto modo di accertare che i lavori sono ormai ultimati e, pertanto, hanno provveduto anche a fissare la data per il tradizionale taglio del nastro. L’intervento è parte di una strategia complessiva di valorizzazione studiata dall’amministrazione comunale, finalizzata agli edifici di valenza storico-architettonica ubicati nel centro della città, al fine di implementare attività civiche e sociali. L’importo del finanziamento ammonta a 800mila euro, progettista Francesca Zoppoli, mentre il rup è Simona De Filippo.

I DETTAGLI

Ampia la lista dei lavori effettuati che, di fatto, hanno riguardato il recupero e la riqualificazione del loggiato, la riqualificazione e il ripristino del giardino, la tinteggiatura della facciata del teatro sul fronte del giardino con risanamento del terrazzo di copertura del foyer, una nuova illuminazione del palazzo su piazza Arechi II. Nello specifico, l’area del loggiato è stata restaurata, risanata e destinata a spazio caffetteria, quest’ultimo messo in risalto, all’ingresso, da una doppia porta vetrata a sua volta inserita in una parete a vetro. La facciata del foyer fronte giardino è stata riqualificata, così come il giardino, in cui sono state ripristinati parzialmente pavimentazioni, muri, sedute, aree verdi e impianto di illuminazione. L’intonaco ammalorato, inoltre, è stato rinfrancato con spicconatura e rifacimento. Gli elementi metallici delle balaustre, ringhiere e cancelli sono stati inoltre trattati e ritinteggiati. Il giardino interamente riqualificato mantenendo intatto il disegno del progetto degli anni ‘80, con la sostituzione integrale di tutti i corpi illuminanti.

LA STORIA

Palazzo de Simone è stato costruito nella seconda decade del XVIII secolo, su progetto dell’architetto di origini napoletane Filippo Raguzzini, uno dei più brillanti protagonisti della scena romana della prima metà del ‘700, autore anche a Benevento di edifici rilevanti come il Palazzo Terragnoli, già sede del tribunale e oggi della biblioteca provinciale, la basilica di San Bartolomeo e la chiesa di San Filippo. La caratteristica peculiare del teatro di Palazzo De Simone è l’impianto a doppio foyer: il primo, di dimensioni più contenute, pone il teatro a diretto contatto con piazza Arechi, il secondo, di dimensioni maggiori, si apre sul giardino retrostante e costituisce oggi il vero ingresso che porterà a una sala da tè e caffetteria autonoma rispetto al teatro, che sarà data in affidamento. La gestione del complesso, invece, è in capo alla Fondazione Città Spettacolo.

GLI OBIETTIVI

Come è noto, lo scorso febbraio il sindaco Mastella ha proposto l’intitolazione dei giardini a Maurizio Costanzo, idea approvata dalla giunta. «Quei giardini – ha detto il primo cittadino – rappresentano un vero e proprio salotto a cielo aperto al centro della città. Pertanto, si tratta di uno spazio che evoca emblematicamente il ricordo del salotto legato all’immagine televisiva di Costanzo, che fu direttore artistico della rassegna Città Spettacolo per ben otto edizioni, dal 1995 al 2002». Per De Pierro, inoltre, «la città si riapproprierà di un altro gioiello. È ormai virtualmente conclusa l’opera di riqualificazione che è davvero di alto livello, come programmato dal sindaco Mastella in testa».