Cerignola-Giugliano 3-0: ultima di campionato amara per i tigrotti di Bertotto

Pomeriggio da dimenticare per il Giugliano, piegato (3-0) sul campo del Cerignola. I pugliesi, con il successo odierno, scavalcano i tigrotti in classifica e chiudono la regular season al settimo posto.

Va in archivio, invece, con un ottavo posto il campionato del Giugliano di Valerio Bertotto. Cerignola in vantaggio in avvio di gara: al 3' D'Andrea ribadisce in rete dopo una bella azione di Capomaggio.

In campo ci sono solo i padroni di casa, che raddoppiano ancora con D'Andrea, al 21', che gira di testa alle spalle di Russo. Al 30' è Capomaggio, con un tiro dagli undici metri, a fissare il risultato sul 3-0. Nella ripresa, occasione per i tigrotti ma Salvemini sbaglia un calcio di rigore.

Le due squadre si affronteranno di nuovo la prossima settimana per il primo turno dei playoff. Si giocherà nuovamente in terra pugliese.